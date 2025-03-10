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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

ЦБ: рубль резко укрепился по отношению к доллару и юаню

В феврале рубль значительно укрепился по отношению к доллару США и юаню, сообщили в Центробанке РФ. Американская валюта потеряла 10,5% своей стоимости, опустившись до отметки в 87,7 рублей, в то время как курс юаня снизился на 10,6%, достигнув уровня 11,96 рублей.

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