ЦБ: рубль резко укрепился по отношению к доллару и юаню

В феврале рубль значительно укрепился по отношению к доллару США и юаню, сообщили в Центробанке РФ. Американская валюта потеряла 10,5% своей стоимости, опустившись до отметки в 87,7 рублей, в то время как курс юаня снизился на 10,6%, достигнув уровня 11,96 рублей.