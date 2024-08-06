В Москве завершена цифровизация онкологических клиник

Во всех онкологических клиниках Москвы успешно завершена цифровизация процессов документирования. Это стало возможным благодаря обучению более 7 тысяч сотрудников, включая врачей и медперсонал, по специальной программе.
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