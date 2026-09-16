Экс-глава "Интера" Моратти заявил, что предлагал 500 млн евро за Месси

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти признался, что в 2012 году предлагал 500 миллионов евро за переход аргентинского футболиста Лионеля Месси из «Барселоны», передает Sport.
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