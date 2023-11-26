Google будет блокировать «заброшенные» аккаунты

Эта мера направлена на освобождение места на серверах компании и повышение безопасности данных.С 1 декабря компания Google начнет процесс удаления неактивных учетных записей пользователей Gmail, Photos, Drive и других сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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