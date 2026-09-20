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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В СВАО задержали курьера, подозреваемого в краже у пенсионерки

В СВАО задержали курьера, подозреваемого в краже у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО задержали 29-летнего москвича, подозреваемого в краже денег с банковского счёта пожилой женщины.

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