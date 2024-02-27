Орбан отказался почтить Навального* минутой молчания

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также представители правящей партии и члены правительства отказались встать во время минуты молчания в память о российском оппозиционере Алексее Навальном* в венгерском парламенте.
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