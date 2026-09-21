Рейтинг одобрения Трампа впервые упал ниже 30% — Newsweek

Рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 29%, тогда как 68% американцев не одобряют его работу, показал новый опрос American Research Group.
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