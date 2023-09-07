salekhard.online

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Подвиг ваш бессме...
  • Степан Капуста
    Добровольная народная дружина. Добровольная пожарная команда. Добровольное общество... Что, государство не справляетс...Салехардцев пригл...
  • Irina Krasnova
    молодцы!  В каждом городе нужно такое организовать!Держаться вместе....

Серия видеороликов от Медиацентра «Салехард» посвящена очередной годовщине города на Полярном круге

Серия видеороликов от Медиацентра «Салехард» посвящена очередной годовщине города на Полярном круге

Серия видеороликов от Медиацентра «Салехард» посвящена очередной годовщине города на Полярном круге. Если  тебя переполняют чувства к родному Салехарду и ты хочешь поделиться с земляками своими эмоциями, звони по телефону в Редакции: 3-73-32.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх