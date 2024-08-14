Минобороны: расчет ПТРК «Фагот» уничтожил американский М113 в зоне СВО

Бронетранспортёр пытался осуществить подвоз личного состава Расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал бронетранспортёр М113 производства США украинской армии с живой силой и боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции.
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