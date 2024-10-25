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Петербургский дневник

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Первый километр нового асфальта уложили на «Южном полукольце» под Петербургом

Первый километр нового асфальта уложили на «Южном полукольце» под Петербургом

В течение недели планируется постелить более 11 тысяч квадратных метров В Тосненском районе Ленинградской области стартовали работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 94-м километре федеральной трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

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