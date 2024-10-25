Первый километр нового асфальта уложили на «Южном полукольце» под Петербургом

В течение недели планируется постелить более 11 тысяч квадратных метров В Тосненском районе Ленинградской области стартовали работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 94-м километре федеральной трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии