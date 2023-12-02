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Спички - не игрушка

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Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

Режиссер Никита Михалков: Мы декларируем одни ценности, а живём в соответствии с другими

Никита Михалков жестко высказался на прошедшем в Санкт-Петербурге культурном форуме. Известный режиссер и общественный деятель главной своей мыслью поставил то, что «когда вернутся те, кто сейчас находится в зоне СВО, у них будет много вопросов.

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