Гальтье дал интервью об обвинениях в расизме: «Тяжело вынести ажиотаж в СМИ, считаю это несправедливым. Теперь я настроен решительно»

Напомним, Гальтье подозревают в проявлениях расизма в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год – тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».