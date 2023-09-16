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Гальтье дал интервью об обвинениях в расизме: «Тяжело вынести ажиотаж в СМИ, считаю это несправедливым. Теперь я настроен решительно»

Гальтье дал интервью об обвинениях в расизме: «Тяжело вынести ажиотаж в СМИ, считаю это несправедливым. Теперь я настроен решительно»

Напомним, Гальтье подозревают в проявлениях расизма в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год – тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

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