Украина и Россия прощупывают границы взаимных уступок на возможных будущих переговорах – Die Zeit. Немецкая Die Zeit утверждает, что Украина и Россия ведут непубличные консультации, призванные определить границы взаимных уступок на возможных будущих переговорах.
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