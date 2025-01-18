Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война и МИР....

Война и МИР....

Примерно об этом написал перед самым Новым годом один из самых известных писателей-фронтовиков, лауреат премии «Слово» за 2024 год Дмитрий Филиппов: Видит Бог, не хотел я высказываться на эту тему, но поднявшийся вой турбопатриотов по поводу возможных мирных переговоров не оставляет шанса.

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