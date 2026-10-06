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Пассивный доход — это миф? Что на самом деле стоит за фразой «деньги работают на вас»

Пассивный доход — это миф? Что на самом деле стоит за фразой «деньги работают на вас»

Мечта о пассивном доходе обычно рождается в самый тяжелый рабочий день — где-то между третьим созвоном и срочным письмом в вечер воскресенья.

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