Пассивный доход — это миф? Что на самом деле стоит за фразой «деньги работают на вас»

Мечта о пассивном доходе обычно рождается в самый тяжелый рабочий день — где-то между третьим созвоном и срочным письмом в вечер воскресенья.
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- Не хлебом единым....
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