Иностранцам запретят въезд за оскорбление России

Иностранцам, выступающим против интересов России за рубежом, могут отказать во въезде в страну. Такую поправку к законопроекту об аресте имущества граждан, нарушивших российские интересы за пределами страны, подготовил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
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