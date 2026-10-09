Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа был дружеским и насыщенным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября прошёл в дружественной атмосфере и был насыщенным.
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