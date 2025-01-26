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Клаудиньо рассказал, что для него было самым сложным в «Зените»: «Не буду врать»

Клаудиньо рассказал, что для него было самым сложным в «Зените»: «Не буду врать»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что самым трудным моментом за три с половиной года выступления за петербургский клуб для него стала смена позиции на поле.

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