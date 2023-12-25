Среди столичных достопримечательностей: могилу Началовой нанесли на Яндекс-карты

Больше четырех лет прошло со дня скоропостижной кончины Юлии Началовой. Но до сих пор трагический уход этой звезды будоражит сердца и умы миллионов людейТроекуровское кладбище Москвы было организовано в 1962 году как "филиал" престижного Новодевичьего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии