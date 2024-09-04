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Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Поток информации уже нельзя надежно перекрыть

Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Поток информации уже нельзя надежно перекрыть

Зачистка инфополя не будет полезна ни обществу, ни власти. Все хотел немного финализировать уже пошедшие на спад (по крайней мере до конца осени) страсти по блокировке YouTube, и колонка «Мастера пера» на «Кремлевском безбашеннике» пришлась как нельзя кстати, позволив мне окончательно оформить свои мысли.

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