Sony улучшит и сделает бесплатной функцию Game Help на PlayStation 5 — сейчас она доступн...

Sony улучшит и сделает бесплатной функцию Game Help на PlayStation 5 — сейчас она доступна только через PS PlusКомпания Sony Interactive Entertainment объявила, что в одном из грядущих обновлений системы PlayStation 5 появится усовершенствованная функция Game Help (“Справка по игре”).
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