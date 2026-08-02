Экс-пресс-секретарь: Зеленский - вот главная проблема Украины Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского в 2019–2021 годах, дала резонансное инте.
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Экс-пресс-секретарь: Зеленский - вот главная проблема Украины Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского в 2019–2021 годах, дала резонансное инте.
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