С 1 июля 2027 года для въезда в Казахстан гражданам России необходимо будет заранее оформить бесплатное электронное разрешение, подав заявку минимум за 72 часа до пересечения границы.
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