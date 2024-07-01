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9 модных ошибок, которые совершают все мужчины летом — и ваш тоже

Фото: Соцсети Летом хочется максимально облегчить себе жизнь во всех смыслах. Но это вовсе не означает, что можно разгуливать по городу в пляжных шортах и обычной майке, правда? Давайте разберемся, как нельзя одеваться, даже если очень жарко.

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