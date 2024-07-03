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Минкультуры РФ одобрило идею дресс-кода для артистов

Минкультуры РФ одобрило идею дресс-кода для артистов

Ирина Филатова, депутат Госдумы РФ, сообщила о том, что Министерство культуры Российской Федерации одобрило предложение ввести дресс-код для музыкантов, выступающих на государственных и муниципальных площадках.

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