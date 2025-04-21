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Le Figaro: во Франции произошла серия нападений на тюрьмы

Le Figaro: во Франции произошла серия нападений на тюрьмы

Несколько учреждений тюремной системы во Франции подверглись ночным нападениям неизвестных. Как сообщает Le Figaro, неизвестные нападавшие отмечались загадочной аббревиатурой DDPF, что может означать «Права французских заключённых» (Droits des Prisonniers Français).

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