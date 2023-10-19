Наша армия начала широкомасштабное наступление: на Авдеевском направлении жарко

Российские бойцы перешли на второй этап массированного штурма на всем Авдеевском направлении. Начиная с 6 часов утра по московскому времени на этом направлении наносятся мощные удары по военной инфраструктуре противника.
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