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Бенчич о возвращении после рождения дочери: «По-прежнему ставлю цель выиграть «Большой шлем»

Бенчич о возвращении после рождения дочери: «По-прежнему ставлю цель выиграть «Большой шлем»

– Вы сыграли профессиональный турнир через полгода после рождения дочери Беллы. Разве это не слишком рано? – Конечно, я вернулась гораздо быстрее, чем ожидала.

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