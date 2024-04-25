Тайный бизнес Ильича

Eduard

Ульянов Ление:"Ничего товаризи,что пухним с голоду,разруха,главное верить в "Светлое будущее",оно прекрасно.Не знаю еа сколько,но оно "прекрасно"!Типичный бред! Так Коммунизм строили,знали,что там уютно,но конкретики никакой одна фантазия.Жили Европу кормили,прищол Ленин,всё распродавали,а народ Беломорканал на своих костях сооружал! Вот нам это надо былр проходимцев слушать? Если бы не революция 1917 года я даже представить нп мону каажк бы богато мы сейчас жили!