«Всё горит и взрывается»: ВС РФ более 80 часов непрерывно бьют по Украине

ВС России уже более 80 часов наносят удары по военным объектам киевского режима в разных регионах Украины.
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Отличная работа!!!!!👍
Как показало время, договариваться там не с кем. Для начала следовало бы объявить эту территорию 404 террористическим образованием, потому как все их действия в отношении мирного населения, кроме как террора не назвать. А исходя из международных практик, с террористами переговоры не ведутся.
Молодцы. Бандеровская сволота будет биться до последнего украинца. Поэтому бомбить нужно и увеличивать ежедневно в несколько раз чтобы покончить с этой мразью. Другого решения нет и быть не может. Западным ( Франции, Германии, Англии и др.) идиотам это показательный бой фашизму и уничтожение мракобесия. Подобного они ждут на свою дурную голову..