Помощника экс-губернатора ХМАО, которого будут судить за мошенничество, дума Югры позиционирует как молодого политика

Дума Ханты-Мансийского автономного округа на своем официальном сайте опубликовала новость о спортивных успехах Михаила Слинкина, ранее занимавшего должность помощника экс-губернатора Натальи Комаровой, которого будут судить за мошенничество с госсубсидией.