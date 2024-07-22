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Помощника экс-губернатора ХМАО, которого будут судить за мошенничество, дума Югры позиционирует как молодого политика

Помощника экс-губернатора ХМАО, которого будут судить за мошенничество, дума Югры позиционирует как молодого политика

Дума Ханты-Мансийского автономного округа на своем официальном сайте опубликовала новость о спортивных успехах Михаила Слинкина, ранее занимавшего должность помощника экс-губернатора Натальи Комаровой, которого будут судить за мошенничество с госсубсидией.

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