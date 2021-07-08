"Зенит" в качестве исключения будет допускать болельщиков на домашние игры

Петербургский "Зенит" получит разрешение допускать болельщиков на домашние игры в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на постановление губернатора Александра Беглова о запрете нахождения зрителей на массовых спортивных мероприятиях в городе.
Петербургский "Зенит" получит разрешение допускать болельщиков на домашние игры в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на постановление губернатора Александра Беглова о запрете нахождения зрителей на массовых спортивных мероприятиях в городе.
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