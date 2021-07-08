Газета.ru

5 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Как это он не отдавал отчета своим действиям, если он оружие купил, подготовился и хладнокровно расстрелял. Это он по...Адвокат рассказал...
  • Альбертт
    Ему ещё надо компенсацию выписать за годы проведенные не на свободе бедненькому .Адвокат рассказал...
  • willi fischer
    Три отвратительные хари,Макаревич, Зюгано...

"Зенит" в качестве исключения будет допускать болельщиков на домашние игры

"Зенит" в качестве исключения будет допускать болельщиков на домашние игры

Петербургский "Зенит" получит разрешение допускать болельщиков на домашние игры в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на постановление губернатора Александра Беглова о запрете нахождения зрителей на массовых спортивных мероприятиях в городе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх