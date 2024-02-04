99 проектов из Поморья получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

За три года на их реализацию был выделен 201 миллион рублейСамым крупным по объему средств стал проект «Россия молодая: от депрессии к месту силы» Архангельского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды», который получил 21,1 миллион рублей.