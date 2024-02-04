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99 проектов из Поморья получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

99 проектов из Поморья получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

За три года на их реализацию был выделен 201 миллион рублейСамым крупным по объему средств стал проект «Россия молодая: от депрессии к месту силы» Архангельского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды», который получил 21,1 миллион рублей.

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