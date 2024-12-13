Исторический удар за Таганрог: Взрывы, пожары. Русские БПЛА над Верховной Радой – сорвано важнейшее заседание. В Киеве сотня "птичек"

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Комментарии
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Амара Карпова
Это радует😍
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18 час.
РР
Русский Россиянин
Заварушка начинается, по предсказаниям, Сирия пала, дальше война, долго выпрашивали
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18 час.

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