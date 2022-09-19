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Тренер "Ростова" Карпин о втором месте в РПЛ: мы ни в одном матче не были лучше соперника

Тренер "Ростова" Карпин о втором месте в РПЛ: мы ни в одном матче не были лучше соперника

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Коммент.Live" заявил, что его команда не была лучше своих соперников ни в одном матче нынешнего сезона, несмотря на нахождение на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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