Тренер "Ростова" Карпин о втором месте в РПЛ: мы ни в одном матче не были лучше соперника

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Коммент.Live" заявил, что его команда не была лучше своих соперников ни в одном матче нынешнего сезона, несмотря на нахождение на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).