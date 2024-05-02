Tesla отказывается от полноценного внедрения «гигакастинга» в производственн...

Tesla отказывается от полноценного внедрения «гигакастинга» в производственный процессИлон Маск (Elon Musk) вынужден отказаться от использования инновационной, но дорогостоящей технологии в производстве электромобилей, которая подразумевала изготовления крупных кузовных деталей методом литья под давлением.