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Tesla отказывается от полноценного внедрения «гигакастинга» в производственн...

Tesla отказывается от полноценного внедрения «гигакастинга» в производственн...

Tesla отказывается от полноценного внедрения «гигакастинга» в производственный процессИлон Маск (Elon Musk) вынужден отказаться от использования инновационной, но дорогостоящей технологии в производстве электромобилей, которая подразумевала изготовления крупных кузовных деталей методом литья под давлением.

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