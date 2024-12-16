Неизвестный на «Хонде» сбил ребенка во дворе и скрылся

Пострадавший мальчик с травмами доставлен в больницу. В Кировском районе Новосибирска накануне вечером неизвестный водитель предположительно на Honda CR-V во дворе дома по улице Зорге, 299 сбил 13-летнего мальчика.
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