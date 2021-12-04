Более 37 тысяч петербуржцев привились от ковида за сутки

За все время в городе вакцинировались 705 168 пожилых горожан. В пятницу, 5 ноября, в Северной столице первым компонентом вакцины от ковида привили 18 899 человек, всего вакцинировались 37 831 пациентов, в том числе 5 282 петербуржца старше 60 лет.