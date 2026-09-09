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Повышенное содержание железа в горячей воде разрешили в Екатеринбурге до 2032 года

Повышенное содержание железа в горячей воде разрешили в Екатеринбурге до 2032 года

Роспотребнадзор согласовал временные отклонения от СанПиН для Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы: допустимый уровень железа повышен с 0,3 до 0,42 мг/дм³, цветность – с 20 до 30 градусов.

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