Календарь Кубка IBU сезона-2023/24

Кубок IBU-2023/24 по биатлону 1-й этап Контиолахти, Финляндия 30 ноября – 3 декабря 30 ноября – индивидуальная гонка, женщины 30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины 2 декабря – спринт, женщины 2 декабря – спринт, мужчины 3 декабря – смешанная эстафета 3 декабря – сингл-микст 2-й этап Идре, Швеция 8–10 декабря 8 декабря – спринт, мужчины 8 декабря – спринт, женщины 9 декабря – спринт, мужчины 9 декабря – спринт, женщины 10 декабря – гонка преследования, мужчины 10 декабря – гонка преследования, женщины 3-й этап Шушен, Норвегия 13–16 декабря 13 декабря – спринт, женщины 13 декабря – спринт, мужчины 15 декабря – гонка преследования, женщины 15 декабря – гонка преследования, мужчины 16 декабря – масс-старт, женщины 16 декабря – масс-старт, мужчины 4-й этап Валь-Мартелло, Италия 4–7 января 4 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины 4 января – короткая индивидуальная гонка, женщины 6 января – спринт, мужчины 6 января – спринт, женщины 7 января – гонка преследования, мужчины 7 января – гонка преследования, женщины 5-й этап Риднау, Италия 10–13 января 10 января – спринт, женщины 10 января – спринт, мужчины 12 января – большой масс-старт, женщины 12 января – большой масс-старт, мужчины 13 января – смешанная эстафета 13 января – сингл-микст 6-й этап Брезно-Осрбли, Словакия 24–28 января 24 января – индивидуальная гонка, мужчины 24 января – индивидуальная гонка, женщины 26 января – спринт, мужчины 26 января – спринт, женщины 27 января – гонка преследования, мужчины 27 января – гонка преследования, женщины 28 января – смешанная эстафета 28 января – сингл-микст 7-й этап Арбер, Германия 1–3 февраля 1 февраля – спринт, женщины 1 февраля – спринт, мужчины 3 февраля – спринт, женщины 3 февраля – спринт, мужчины 8-й этап Обертиллиах, Австрия 29 февраля – 3 марта 29 февраля – спринт, мужчины 29 февраля – спринт, женщины 2 марта – гонка преследования, мужчины 2 марта – гонка преследования, женщины 3 марта – смешанная эстафета 3 марта – сингл-микст 9-й этап Обертиллиах, Австрия 6–9 марта 6 марта – индивидуальная гонка, женщины 6 марта – индивидуальная гонка, мужчины 8 марта – спринт, женщины 8 марта – спринт, мужчины 9 марта – большой масс-старт, женщины 9 марта – большой масс-старт, мужчины.
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