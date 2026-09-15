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Минэк подготовил второй пакет мер по регулированию платформенной экономики

Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики, следует из проекта поправок к соответствующему закону, с которым ознакомились «Ведомости».

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