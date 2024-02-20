Всероссийское общество глухих сообщило о задержании своего руководства

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ Члены центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), включая президента Станислава Иванова, были задержаны правоохранительными органами утром во вторник, 20 февраля, сообщило общество на своем сайте.
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