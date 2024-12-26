2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года

С 1992 года около 2,8 миллиона человек стали гражданами России, сообщает Алексей Климов, директор консульского департамента МИД РФ.
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