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Царьград

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2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года

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РМ
Раиса Мелькумова
Смешно? А сколько азиатов?
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