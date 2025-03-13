Патрушев: НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс планирует интенсифицировать атаки на российские морские коммуникации, в том числе на трубопроводы, танкеры и сухогрузы, сообщает корреспондент The Moscow Post.