Патрушев: НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс планирует интенсифицировать атаки на российские морские коммуникации, в том числе на трубопроводы, танкеры и сухогрузы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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