Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124

Без крупногабаритных транспортных самолётов НАТО сложно «проецировать» силы на внешний ТВД. Для этого организация использует контракт SALIS, заключённый с украинской компанией Antonov Logistics Salis по аренде Ан-124-100, способных перевозить 120 тонн, или, как крайний вариант, полагается на C-17A Globemaste.
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