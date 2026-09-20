Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124

Без крупногабаритных транспортных самолётов НАТО сложно «проецировать» силы на внешний ТВД. Для этого организация использует контракт SALIS, заключённый с украинской компанией Antonov Logistics Salis по аренде Ан-124-100, способных перевозить 120 тонн, или, как крайний вариант, полагается на C-17A Globemaste.