11 августа в 14:00 на теннисном корте г. Новоаннинский состоятся заключительные игры в рамках Турнира по большому теннису.
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11 августа в 14:00 на теннисном корте г. Новоаннинский состоятся заключительные игры в рамках Турнира по большому теннису.