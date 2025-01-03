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KT&G встретилась с Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана для обсуждения долгосрочного технологического сотрудничества 

KT&G встретилась с Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана для обсуждения долгосрочного технологического сотрудничества 

Компания KT&G встретилась с Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана, чтобы обсудить методы технологической подготовки специалистов и направленность практического сотрудничества для будущих совместных исследовательских проектов.

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