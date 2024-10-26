Дюков: «Слова Глушенкова были вырваны из контекста. Посмотрим, как он отреагирует на новый вызов в сборную России»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался по поводу заявления нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, который отметил, что предпочел бы тренироваться с бразильскими одноклубниками, нежели играть против сборных Вьетнама или Таиланда.