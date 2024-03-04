В Архангельске стартовала XII зимняя Спартакиада учащихся России

В соревнованиях принимают участие десять команд из Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Московской областей, а также Красноярского и Хабаровского края.
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