Симоньян: Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и находится в коме

Кинематографист и журналист Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и находится в коме. Об этом в своем Telegram-канале рассказала его жена, главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
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